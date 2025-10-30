Persisten bloqueos parciales en caseta de Zinapécuaro este jueves

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves por la mañana, el Centro SICT Michoacán informó sobre la situación actual de las tomas en las plazas de cobro en la autopista Maravatío-Zapotlanejo, destacando que la mayoría de los puntos operan con normalidad, aunque persisten algunas retenciones en ciertos tramos debido a la presencia de manifestantes.

De acuerdo con el reporte más reciente de la dependencia, las casetas de Zapotlán del Rey (km 446), Ocotlán (km 426), entronque La Barca (km 402), Vista Hermosa (km 390), Ecuandureo (km 360) y la carretera 110 ramal La Barca-Jiquilpan operan sin manifestaciones ni retenciones, lo que permite una circulación fluida en estas zonas de alta afluencia vehicular.

No obstante, en la plaza de cobro Panindícuaro (km 307) se reporta paso libre en ambos sentidos, pero con presencia de manifestantes, lo cual podría generar demoras momentáneas.

Asimismo, en el caso de la plaza de cobro Zinapécuaro (km 202), la circulación continúa de forma parcial en los carriles 4B y 5B, con toma de caseta activa y retenciones en ambos cuerpos de circulación.

Las autoridades detallaron que en el cuerpo A (Zapotlán del Rey) se registra una retención de hasta 6.5 kilómetros con circulación lenta, mientras que en el cuerpo B (Maravatío) la fila alcanza los 3.5 kilómetros.