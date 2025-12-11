Michoacán

Otorgan premio Raíces Migrantes a 10 michoacanos por su destacada labor

Los y las galardonados son originarios de Morelia, Uruapan, Ciudad Hidalgo, Penjamillo, La Piedad y Lagunillas
GABRIELA SERRALDE
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día del Migrante, que se celebra el 13 de diciembre, autoridades estatales otorgaron el galardón Raíces Migrantes a 10 michoacanos cuya labor ha destacado a lo largo de los años.

Este jueves, durante un evento en Casa Michoacán, la Secretaría del Migrante (Semigrante) refirió que no fue una elección directa de la dependencia, sino que se recibieron propuestas, autopropuestas, y a través de una boleta se eligió a los 10 michoacanos y michoacanas.

"Son tiempos difíciles, agobiantes para nuestra gente, cuatro millones de michoacanos de primera, segunda y tercera generación que viven en casi todos los estados como California, Texas, Illinois, y la están pasando mal y difícil. Hay que reconocer que estos tiempos se deben al endurecimiento de las políticas migratorias de aquel país"
expuso la Semigrante

Cabe mencionar que hubo 20 propuestas, de las cuales solo se eligieron 10, cinco mujeres y cinco hombres: Alma Cristiana Méndez, de Chinicuila; Araceli Lucio, de Uruapan; José Carmen Ariel, de Lagunillas, y Artemio Pimentel, de La Piedad.

Los galardones y estatuillas también fueron otorgados a Gustavo López; Faustino Zarco, de Paracho; Francisco Javier Herrera, de Uruapan; Georgina Luviano, de Penjamillo; Victoria García Gómez, de Ciudad Hidalgo, y Nidia Obregón, de Morelia.

Durante su intervención, la señora Victoria García, quien emprendió en un estudio de belleza y posteriormente migró a Estados Unidos, explicó que las condiciones de vida para los migrantes en el país vecino son complicadas, sobre todo con la nueva política migratoria de Donald Trump.

