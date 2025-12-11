Otorgan premio Raíces Migrantes a 10 michoacanos por su destacada labor

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día del Migrante, que se celebra el 13 de diciembre, autoridades estatales otorgaron el galardón Raíces Migrantes a 10 michoacanos cuya labor ha destacado a lo largo de los años.

Este jueves, durante un evento en Casa Michoacán, la Secretaría del Migrante (Semigrante) refirió que no fue una elección directa de la dependencia, sino que se recibieron propuestas, autopropuestas, y a través de una boleta se eligió a los 10 michoacanos y michoacanas.