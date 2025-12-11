Donan busto de Morelos al Ayuntamiento de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde el Centro Administrativo de Morelia se develó un busto de José María Morelos y Pavón, elaborado en bronce y donado por el escultor José Luis Padilla Retana.

Durante el evento, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar agradeció el gesto y resaltó que se espera colocar esta pieza en la zona de los Juzgados Cívicos. Además, subrayó la relevancia de que el municipio cuente con un busto del Siervo de la Nación.

Cabe destacar que Padilla Retana es autor de más de 70 esculturas en ciudades de México y el extranjero. En Morelia ha realizado obras como Los Constructores del Acueducto y Las Tarascas.