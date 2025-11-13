Orquesta alemana cancela conciertos en Zamora y Sahuayo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por recomendación expresa de la Embajada de Alemania en México, la Orquesta de Cámara Alemana de Berlín canceló sus conciertos programados para este 15 y 16 de noviembre en los municipios de Zamora y Sahuayo, debido al contexto de inseguridad.

La información fue compartida en un comunicado dirigido al presidente del Festival Internacional de Música de Morelia (FIMM), donde se enfatiza la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad para los músicos alemanes que viajarían desde la capital michoacana hacia el occidente del estado.