Orquesta alemana cancela conciertos en Zamora y Sahuayo

Orquesta alemana mantiene fechas en Morelia este 15 y 16 de noviembre
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por recomendación expresa de la Embajada de Alemania en México, la Orquesta de Cámara Alemana de Berlín canceló sus conciertos programados para este 15 y 16 de noviembre en los municipios de Zamora y Sahuayo, debido al contexto de inseguridad.

La información fue compartida en un comunicado dirigido al presidente del Festival Internacional de Música de Morelia (FIMM), donde se enfatiza la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad para los músicos alemanes que viajarían desde la capital michoacana hacia el occidente del estado.

“Lamentablemente, la situación de seguridad en Michoacán es muy precaria, especialmente en las carreteras que conectan Morelia con las ciudades del oeste. [...] No podemos garantizar la seguridad ni siquiera con escolta policial”
se lee en el mensaje enviado desde la sede diplomática en Ciudad de México

El detonante más reciente para elevar la alerta fue el asesinato del alcalde de Uruapan, hecho que, según fuentes alemanas, ha incrementado la tensión y los riesgos en la región.

A pesar de la cancelación, el director general de la orquesta, Daniel Siebert, aseguró que los conciertos en Morelia siguen en pie:

“Los músicos ya están en Morelia y listos para tocar. Nuestra prioridad es su seguridad y acatamos las instrucciones de la Embajada de Alemania y del Ministerio de Asuntos Exteriores”
explicó

Los conciertos en la capital michoacana, previstos también para el 15 y 16 de noviembre, se llevarán a cabo conforme a lo programado dentro del marco del Festival Internacional de Música de Morelia.

