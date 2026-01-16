Operativo de fuerzas federales en Huetamo, Michoacán, deja al menos 16 detenidos

Huetamo, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde las primeras horas de este viernes, habitantes de diversas comunidades del municipio de Huetamo, incluidas zonas cercanas al río Balsas, reportaron un amplio despliegue de fuerzas federales, lo que generó expectación y tensión entre la población.

De acuerdo con información preliminar de RED113, el operativo fue encabezado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y habría derivado en la presunta detención de al menos 16 personas, señaladas como posibles integrantes de un grupo delictivo con presencia en esta región de la Tierra Caliente.

De forma extraoficial, trascendió que entre los asegurados podría encontrarse un sujeto identificado como segundo al mando de dicha organización criminal, tras la reciente captura de otro lugarteniente en esta zona del estado.