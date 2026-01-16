Operativo de fuerzas federales en Huetamo, Michoacán, deja al menos 16 detenidos

Huetamo, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde las primeras horas de este viernes, habitantes de diversas comunidades del municipio de Huetamo, incluidas zonas cercanas al río Balsas, reportaron un amplio despliegue de fuerzas federales, lo que generó expectación y tensión entre la población.
De acuerdo con información preliminar de RED113, el operativo fue encabezado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y habría derivado en la presunta detención de al menos 16 personas, señaladas como posibles integrantes de un grupo delictivo con presencia en esta región de la Tierra Caliente.
De forma extraoficial, trascendió que entre los asegurados podría encontrarse un sujeto identificado como segundo al mando de dicha organización criminal, tras la reciente captura de otro lugarteniente en esta zona del estado.
Durante el desarrollo de las acciones, las fuerzas federales realizaron recorridos terrestres y aéreos, apoyados por aeronaves de la Marina, reforzando el dispositivo de seguridad en distintos puntos del municipio.
Se reportó que, una vez concluido el operativo, los detenidos fueron concentrados y trasladados inicialmente al Cuartel Regional de la Guardia Civil, que habría sido utilizado como punto de resguardo temporal.
Minutos más tarde, y bajo un fuerte dispositivo de seguridad, las personas aseguradas fueron retiradas de dichas instalaciones y trasladadas por vía aérea, a bordo de un helicóptero de la Secretaría de Marina, con destino hasta ahora no confirmado.
Posteriormente, al difundirse la información sobre las presuntas detenciones, un grupo de personas se manifestó frente al cuartel de la Guardia Civil, portando cartulinas y exigiendo la salida de los elementos federales del municipio.
Ante el intento de bloqueo y la concentración de los manifestantes, personal naval habría utilizado gas lacrimógeno para dispersar a la multitud y permitir el repliegue de las fuerzas de seguridad.
Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido información oficial que confirme el número de detenidos, sus identidades, ni si durante el operativo fueron aseguradas armas, vehículos u otros objetos ilícitos.
La situación permanece en desarrollo y se espera que en las próximas horas se emita un comunicado oficial que precise los resultados de estas acciones en Huetamo y sus comunidades aledañas.
