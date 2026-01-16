Guardia Civil dispersa protesta con gas en Huetamo tras operativo federal [VIDEO]

Huetamo, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Guardia Civil de Michoacán dispersaron con gas lacrimógeno a un grupo de manifestantes que se congregó frente al cuartel regional en este municipio, la tarde de este viernes.
La protesta ocurrió minutos después de que fuerzas federales realizaron un operativo en la zona, en el que se reportó el uso de aeronaves y unidades terrestres para detener a presuntos objetivos criminales.
De acuerdo con información preliminar, al menos dos personas fueron detenidas durante la movilización, lo que provocó que habitantes de Huetamo se trasladaran a las instalaciones de la Guardia Civil para exigir su liberación.
En respuesta, los elementos de seguridad recurrieron al uso de gas para disuadir a los manifestantes, lo que generó tensión en el lugar. En imágenes difundidas en redes sociales se observa presencia de vehículos blindados y personal armado.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido una postura oficial sobre los motivos de las detenciones ni sobre el actuar de los agentes en la contención de la protesta.
SHA