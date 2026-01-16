Guardia Civil dispersa protesta con gas en Huetamo tras operativo federal [VIDEO]

Huetamo, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Guardia Civil de Michoacán dispersaron con gas lacrimógeno a un grupo de manifestantes que se congregó frente al cuartel regional en este municipio, la tarde de este viernes.

La protesta ocurrió minutos después de que fuerzas federales realizaron un operativo en la zona, en el que se reportó el uso de aeronaves y unidades terrestres para detener a presuntos objetivos criminales.