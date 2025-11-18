Normalistas exigen sancionar a responsable de la muerte de la joven en Santa Fe de la Laguna

Los estudiantes de la Normal Superior de Michoacán condenaron la muerte de la joven de 24 años de edad, quien fue trasladada a Pátzcuaro para su atención, pero que supuestamente no recibió apoyo, por lo que fue llevada a Morelia, aunque no logró sobrevivir.

A través de un comunicado, los normalistas externaron su solidaridad con la comunidad y afirmaron que, si así lo requieren, estarían colaborando con los pobladores en las acciones que sean necesarias para exigir justicia por Roxana. Además, pidieron que se brinde atención física y psicológica a los habitantes del lugar.

"Exigimos al gobierno garantizar la seguridad, integridad física y psicológica de la comunidad de Santa Fe de la Laguna, investigar y sancionar a los responsables materiales, detener la presencia de paramilitares, así como el respeto a la autonomía y las formas de organización comunitaria", dijo.

Luego del suceso, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) también se pronunció y condenó el hecho. Derivado de la muerte de la joven, se desató un bloqueo en la carretera de Santa Fe de la Laguna y también se suspendieron las clases por instrucción de los jefes de tenencia.

A través de un comunicado, el CSIM exigió justicia por el asesinato de Roxana, originaria de San Andrés Tziróndaro. El Consejo recordó que no es la primera agresión sufrida en la zona: el 30 de mayo de 2024, un grupo armado ingresó a Santa Fe, desarmó y amenazó a miembros de la ronda comunal, dejando a uno de ellos gravemente herido.

rmr