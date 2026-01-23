“No podemos permitir más violencia”: Grecia Quiroz tras tragedia

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, se pronunció públicamente tras la tragedia que conmocionó a Michoacán, luego de que la familia Mujica Hernández fuera localizada calcinada en la comunidad de Ucareo.

A través de sus redes sociales, la alcaldesa expresó su consternación por los hechos y lanzó un llamado urgente a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para reforzar las acciones de seguridad en el estado, ante el incremento de la violencia que, advirtió, puede alcanzar a cualquier familia.