Michoacán

“No podemos permitir más violencia”: Grecia Quiroz tras tragedia

Presidenta de Uruapan condena la violencia tras hallazgo en Ucareo
Grecia Quiroz pide coordinación real entre los tres órdenes de gobierno
Grecia Quiroz pide coordinación real entre los tres órdenes de gobiernoARCHIVO
MiMorelia.com
Publicado

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, se pronunció públicamente tras la tragedia que conmocionó a Michoacán, luego de que la familia Mujica Hernández fuera localizada calcinada en la comunidad de Ucareo.

A través de sus redes sociales, la alcaldesa expresó su consternación por los hechos y lanzó un llamado urgente a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para reforzar las acciones de seguridad en el estado, ante el incremento de la violencia que, advirtió, puede alcanzar a cualquier familia.

Quiroz subrayó la necesidad de revisar las estrategias actuales de seguridad y fortalecer la coordinación institucional, al tiempo que reiteró su confianza en que la mayoría de los michoacanos son personas trabajadoras y honestas que merecen vivir en paz.

Te puede interesar:
Congreso del Estado se solidariza por fallecimiento de intérpretes y su hija
Grecia Quiroz pide coordinación real entre los tres órdenes de gobierno

RPO

Ucareo
Grecia Quiroz
Familia Mujica Hernández

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com