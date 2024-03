No hay piso parejo en estas elecciones: PES y MC

La competencia es dispareja, pero sin embargo hay una diferencia importante: lo que nosotros buscamos en esta elección no es comprar una elección sino ganarla. Cuando uno compra una elección es porque no tiene proyecto, porque su candidato es malo y no hay otra que ganarla a billetazos. Cuando se tiene plataforma, cuando se tiene una ideología cuando se tiene trabajo, cuando se tienen buenos perfiles se requiere solo recursos para lo moverte no para comprar conciencias

Antonio Carreño Sosa, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano