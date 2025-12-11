Niega alcalde de Senguio presencia del crimen organizado, pero admite tala ilegal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Senguio no tiene presencia del crimen organizado, pero se ha detectado a talamontes y jóvenes que portan armas para asustar a la población, indicó el alcalde, Rodolfo Quintana Trujillo.

En entrevista colectiva, aseguró que en lo que va de su administración no se han registrado enfrentamientos, por lo que indicó que hay buena coordinación con el estado en materia de seguridad.

Sin embargo, reconoció que la tala ilegal es una actividad que persiste en la zona boscosa de Senguio, donde el pino es el más afectado y muy poco el oyamel, que se ubica en las faldas del cerro.

Este año, dijo, han sido tres personas las detenidas con trozos de pino. Además, se ha detectado a jóvenes que portan armas, quienes obligan a los ciudadanos a comprar productos de la canasta básica.

Comentó que se ha solicitado a la ciudadanía denunciar estos hechos, lo que ha permitido su ubicación. Sin embargo, reconoció que no hay denuncias formales contra los delincuentes.