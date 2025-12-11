Roban rifle AR-15 y objetos personales de camioneta del alcalde de Los Reyes en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Amantes de lo ajeno robaron varios objetos de valor del interior de la camioneta de Humberto Solís Jiménez, alcalde del municipio de Los Reyes, la cual se encontraba en el estacionamiento de Plaza Las Américas, en esta ciudad de Morelia, informaron fuentes allegadas al tema. Entre lo sustraído se encuentra un rifle AR-15, así como cinco cargadores abastecidos para dicho fusil.

De acuerdo con los datos, el hurto ocurrió el pasado miércoles. Al enterarse de la situación, la parte afectada presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE), con el fin de que se emprendan las investigaciones necesarias para localizar a los responsables y recuperar los artículos robados.

Lo sustraído:

Un arma de fuego AR-15.

Cinco cargadores abastecidos con balas calibre .223 milímetros.

Tres sellos oficiales (dos de la Presidencia y uno de Secretaría).

Una cámara Canon R6.

Un lente Canon 24-105 milímetros.

Cuatro agendas.

Una impresora HP.

Papelería diversa.

Dos cargadores de energía, uno de ellos tipo C.

Dos lapiceros.

Una mochila.

Una chamarra.

Tres pantalones, uno de ellos Calvin Klein con pin de seguridad.

Dos sacos.

Un dron DJI Mavic 3.

Una laptop HP Victus.

Una bocina Bose.

Un teléfono celular Samsung S25.

Una caja de colores.

Dos camisas marca Ferrioni.

