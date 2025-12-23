Necesario construir las condiciones para el proceso electoral, principalmente en seguridad: IEM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El proceso electoral arranca en septiembre de 2026 y es necesario que el Gobierno del Estado, los partidos políticos y los órganos electorales vayan construyendo las condiciones para que este se dé en buenos términos en materia de seguridad, resaltó el consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez.

En entrevista, a pregunta expresa de MiMorelia.com, dejó en claro que falta todavía un tiempo para el arranque del proceso electoral y más para las campañas políticas que se generarán en torno a los diversos cargos de elección popular en 2027, pero reconoció que es necesario asumir cada quien su responsabilidad para generar las condiciones ante situaciones que se espera no se registren.