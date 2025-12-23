Necesario construir las condiciones para el proceso electoral, principalmente en seguridad: IEM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El proceso electoral arranca en septiembre de 2026 y es necesario que el Gobierno del Estado, los partidos políticos y los órganos electorales vayan construyendo las condiciones para que este se dé en buenos términos en materia de seguridad, resaltó el consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez.
En entrevista, a pregunta expresa de MiMorelia.com, dejó en claro que falta todavía un tiempo para el arranque del proceso electoral y más para las campañas políticas que se generarán en torno a los diversos cargos de elección popular en 2027, pero reconoció que es necesario asumir cada quien su responsabilidad para generar las condiciones ante situaciones que se espera no se registren.
En el último trimestre de este 2025, Michoacán ha vivido diversos hechos que han marcado un antes y un después en el ambiente social y político: el asesinato del líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, en octubre pasado; el homicidio del edil de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, en noviembre pasado; y la explosión de un vehículo frente a la Policía Comunitaria de Coahuayana, este mes, son hechos que ponen en rojo a la entidad, más aún cuando se aproxima un proceso electoral para la elección de la gubernatura, presidencias municipales y diputaciones locales y federales.
A lo anterior, Hurtado Gómez precisó que es necesario hacer una reflexión sobre la ruta que se tiene que empezar a construir para generar las condiciones en todos los sentidos, y no solo en seguridad.
Por lo que reiteró que cada institución y dependencia debe asumir su responsabilidad y generar las condiciones para evitar situaciones que manchen el proceso electoral venidero.
