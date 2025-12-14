IEM cierra el año impulsando la participación ciudadana con la rodada "Comunidad con Valor"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el compromiso de fomentar la participación ciudadana y promover los valores democráticos en la vida cotidiana, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) llevó a cabo la rodada ciclista “Comunidad con Valor”, una actividad recreativa, formativa y de convivencia que reunió a personas de todas las edades para apropiarse del espacio público y vivir la democracia desde la colectividad.

La actividad forma parte de los trabajos permanentes de educación cívica y participación ciudadana que impulsa el IEM, orientados a fortalecer el ejercicio democrático más allá de los procesos electorales y a consolidar una ciudadanía activa, informada y consciente de su papel en la vida pública.