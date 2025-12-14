IEM cierra el año impulsando la participación ciudadana con la rodada "Comunidad con Valor"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el compromiso de fomentar la participación ciudadana y promover los valores democráticos en la vida cotidiana, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) llevó a cabo la rodada ciclista “Comunidad con Valor”, una actividad recreativa, formativa y de convivencia que reunió a personas de todas las edades para apropiarse del espacio público y vivir la democracia desde la colectividad.
La actividad forma parte de los trabajos permanentes de educación cívica y participación ciudadana que impulsa el IEM, orientados a fortalecer el ejercicio democrático más allá de los procesos electorales y a consolidar una ciudadanía activa, informada y consciente de su papel en la vida pública.
A través de esta rodada, el Instituto promovió la importancia de la participación michoacana mediante el reconocimiento y práctica de valores democráticos como la igualdad, el respeto, la solidaridad, la responsabilidad y la inclusión.
Durante la jornada se entregó material temático para decorar las bicicletas con mensajes alusivos a los valores democráticos.
El recorrido se realizó en formato de caravana, siguiendo el circuito establecido y encabezado por la “Bicioruga”, el equipo logístico de Bicivilízate A.C., personal de la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana (DEECyPC), así como decenas de personas participantes que, con entusiasmo, pedalearon bajo consignas que destacaban la importancia de la participación ciudadana y la convivencia democrática.
Aun tratándose de fin de semana, la labor democrática no se detiene; actividades como la rodada “Comunidad con Valor” representan pasos firmes hacia la construcción de una sociedad que vive y practica la democracia en su vida cotidiana, fortaleciendo los lazos comunitarios, la educación cívica y la creación de ciudadanía en todo el estado.
