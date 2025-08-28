Multa ambiental se convierte en beneficio ecológico para el Cerro Punhuato: Proam

“Se requieren muchos recursos para el cuidado de una ANP, por lo que se propuso a los particulares que podrían hacer un proyecto de conmutación de su sanción que, en lugar de pagar la multa, lo invirtieran en mejorar esta área y ahora buscamos que esto sea replicado en más espacios y que incluso pueda convertirse en una iniciativa de ley”

apuntó Rosendo Caro Gómez, procurador de Protección al Ambiente en Michoacán