UMSNH promueve el cuidado del medio ambiente entre el estudiantado

CMorelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una gran participación de la comunidad estudiantil, esta mañana se llevó a cabo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) la Feria Ambiental: Cuidado planetario y comunidad nicolaita, que tiene como objetivo fortalecer la conciencia ambiental y el compromiso con un futuro sostenible.

Al declarar formalmente inauguradas las actividades, el director de la dependencia, Sergio Carmelo Domínguez Mota, indicó que esta actividad es un espacio para reflexionar y para analizar la agenda ambiental que se viene trabajando de manera permanente.