Michoacanos reconocidos como Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ingenio y maestría demostrado en sus obras permitieron que dos artesanos michoacanos se encontrarán entre los 22 ganadores en la XII edición del Concurso Nacional Grandes Maestras y Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México 2025, que organiza el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), donde obtuvieron una bolsa de 132 mil 800 pesos en premios.
El maestro artesano Carlos Punzo Cázares, de la localidad de Santa Clara del Cobre, en el municipio de Salvador Escálenle, ganó el premio único en la categoría de metalistería, joyería y orfebrería, con un florero pavorreal pluma blanca que elaboró durante tres meses, con las técnicas de repujado, cincelado, sólido y martillado.
“Para mi el haber ganado este premio significa mucho, porque es una recompensa al trabajo que hice por meses, es subir un escalón más y una motivación para seguir creando piezas únicas de calidad que caracterizan mi taller familiar de artesanía en cobre y plata”; expresó Punzo Cázares.
Por su parte, el maestro artesano Fructuoso Zalapa Luna, de Paracho, obtuvo una mención honorífica por su requinto mexicano. El artesano explicó que elaboró la pieza como un reconocimiento a la guitarra de México, un instrumento de gran tradición y connotación.
El artesano explicó que tardó aproximadamente tres meses en elaborar su pieza. Para lograr un requinto de alta calidad, seleccionó y ensambló materiales como abeto alemán para la tapa, arce con maderas finas y nobles para la caja, ébano africano y cedro de Chiapas, con un acabado de barniz tradicional.
mrh