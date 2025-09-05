Michoacanos reconocidos como Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ingenio y maestría demostrado en sus obras permitieron que dos artesanos michoacanos se encontrarán entre los 22 ganadores en la XII edición del Concurso Nacional Grandes Maestras y Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México 2025, que organiza el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), donde obtuvieron una bolsa de 132 mil 800 pesos en premios.

El maestro artesano Carlos Punzo Cázares, de la localidad de Santa Clara del Cobre, en el municipio de Salvador Escálenle, ganó el premio único en la categoría de metalistería, joyería y orfebrería, con un florero pavorreal pluma blanca que elaboró durante tres meses, con las técnicas de repujado, cincelado, sólido y martillado.