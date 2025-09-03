Casart certifica a 56 artesanos para proteger autenticidad de las catrinas de Capula

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart) impulsa la excelencia y autenticidad del trabajo artesanal. Para ello, entregó la certificación y etiquetas a 56 artesanos de Capula para sus emblemáticas catrinas de barro, las cuales ya cuentan con Indicación Geográfica (IG).

Durante la entrega de las certificaciones, el subdirector de Arte y Apoyo al Sector Artesanal, Silvestre Zúñiga Olvera mencionó que este importante distintivo forma parte del Programa de Certificación de Productos Artesanales, el cual tiene como objetivo reconocer y avalar que las piezas cumplen con altos estándares de calidad, técnica tradicional, origen y autenticidad, consolidando así el prestigio de las creaciones hechas en Michoacán.