Michoacán se suma al compromiso nacional por el respeto a las mujeres: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán se suma al compromiso nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres, reafirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En enlace con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante la Conferencia del Pueblo, el mandatario ratificó la responsabilidad de su administración para implementar los 10 compromisos incluidos en la campaña permanente por la igualdad y en contra de la violencia hacia las mujeres.