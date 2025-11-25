"Es tiempo de mujeres"; Bedolla reafirma apoyo a michoacanas este 25N

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó desde Palacio Nacional el arranque de una campaña federal de 16 días de activismo, que concluirá el próximo 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

En el evento, Sheinbaum estuvo acompañada de mujeres de su gabinete, así como de funcionarias como Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, y Moni Pizani, directora de AMEXCID, quienes presentaron avances del Plan Integral contra el Abuso Sexual, que contempla una reforma al Código Penal Federal para redefinir el tipo penal de abuso sexual.

La mandataria se enlazó virtualmente con los gobernadores y gobernadores de las entidades del país. Durante su intervención, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, expresó:

"Estimadísima presidenta Claudia Sheinbaum, un abrazo desde Michoacán. Este 25N reafirmamos que en Michoacán la transformación se construye con las mujeres, es tiempo de mujeres. Asumimos el compromiso por la seguridad, la libertad y la felicidad. ¡Que vivan las mujeres! En Michoacán estamos 100 por ciento con todas ustedes, con ellas, con nosotras. Un abrazo", dijo.