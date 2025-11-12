Michoacán presentará el Guardián Forestal en la COP 30 de Brasil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por primera ocasión, Michoacán participa en la Conferencia de las Partes (COP 30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas, que se realiza en la ciudad de Belém do Pará, en Brasil, donde se reunirán miles de líderes y especialistas ambientalistas para exponer y proponer acciones para mitigar el cambio climático.

En este importante foro internacional, el secretario del Medio Ambiente de Michoacán, Alejandro Méndez López, participará en cuatro paneles de discusión. Destaca su intervención en una mesa redonda con la Alianza de Gobernadores por el Clima y los Bosques, donde dialogará con representantes de Brasil, Indonesia y África para definir acciones subnacionales y estatales en favor del cuidado de los ecosistemas.

Asimismo, en un panel adicional, se presentarán los avances de Michoacán con el Guardián Forestal y la certificación ProForest Avocado. Esta participación es resultado de una invitación de la coalición de organizaciones no gubernamentales, quienes reconocen estas estrategias estatales como un gran avance en la defensa de los bosques.

El 13 de noviembre, el secretario participará en dos paneles más: uno se centrará en los mecanismos y acciones necesarios para lograr un impacto a nivel global, mientras que el otro será una mesa de diálogo con el director de la Conafor, Sergio Humberto Graf Moreno, para discutir estrategias específicas de conservación para México.