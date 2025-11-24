Menor sobreviviente de accidente en Zamora permanece en estado crítico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Zamora, Carlos Soto Delgado, informó que el menor que sobrevivió al accidente vehicular registrado el pasado domingo permanece en estado de salud crítico, por lo que no fue posible concretar su traslado aéreo a un hospital de alta especialidad.
A través de redes sociales, el edil detalló que, aunque inicialmente se activó el protocolo para movilizar al niño vía helicóptero, su estado clínico se agravó al momento de iniciar el procedimiento. Gracias a la intervención médica, logró ser estabilizado; sin embargo, los especialistas determinaron que no es seguro trasladarlo por ahora.
“El equipo médico determinó que no es seguro realizar un traslado de esta magnitud, ya que podría poner en riesgo su vida”, expresó el presidente municipal, quien añadió que seguirán atentos a las indicaciones médicas y brindando todo el apoyo posible.
También mencionó que la abuela del menor, quien funge como su tutora, ha recibido acompañamiento y atención por parte del municipio, y que se mantiene la disposición para trasladar al pequeño en cuanto sea autorizado por los médicos.
El edil agradeció especialmente al secretario de Salud del Estado, Dr. Elías Ibarra Torres, por el respaldo en esta situación, e hizo un llamado a la ciudadanía a mantener al menor en sus oraciones.
rmr