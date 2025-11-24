Menor sobreviviente de accidente en Zamora permanece en estado crítico

A través de redes sociales, el edil detalló que, aunque inicialmente se activó el protocolo para movilizar al niño vía helicóptero, su estado clínico se agravó al momento de iniciar el procedimiento. Gracias a la intervención médica, logró ser estabilizado; sin embargo, los especialistas determinaron que no es seguro trasladarlo por ahora.

“El equipo médico determinó que no es seguro realizar un traslado de esta magnitud, ya que podría poner en riesgo su vida”, expresó el presidente municipal, quien añadió que seguirán atentos a las indicaciones médicas y brindando todo el apoyo posible.