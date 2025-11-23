Suman 4 muertos por carambola con patrulla de la GN en Zamora; dos son menores de edad

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuatro muertos, entre ellos dos menores de edad, y varios lesionados fue el saldo que dejó el choque-carambola de una patrulla de la Guardia Nacional, dos camionetas, una motocicleta y una bicicleta.
Por información recabada por este medio de comunicación, se informó que aproximadamente a las 11:30 horas de este domingo, agentes de la Guardia Nacional circulaban sobre la avenida Madero Norte para atender una emergencia, cuando al llegar al puente peatonal de Palo Alto impactaron una camioneta.
Posteriormente, la unidad se impactó contra otra camioneta y una motocicleta, mientras la unidad oficial arrolló a un ciclista. El hecho fue reportado a los números de emergencia, por lo que se movilizaron los elementos de la Policía y Tránsito Municipal, quienes acordonaron el sitio.
Al lugar se movilizaron los paramédicos de Rescate, Roa y Radio Auxilio La Rinconada, quienes confirmaron el fallecimiento de una mujer y dos menores de edad, al parecer integrantes de una familia.
Asimismo, al parecer auxiliaron a un menor y a un adulto, de los cuales el adulto murió en un hospital. El conductor de la motocicleta fue hospitalizado.
Seis oficiales de la Guardia Nacional fueron canalizados a recibir atención médica a distintos nosocomios de la ciudad, así como un ciclista que fue arrollado por la unidad policial.
Las unidades involucradas son: una patrulla Chevrolet Silverado, marcada con el número 30231; una camioneta Jeep Cherokee, color oscuro; una camioneta Ford Escape, color rojo; una motocicleta color azul y una bicicleta.
Autoridades competentes tomaron conocimiento del hecho; asimismo, realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron la carpeta de investigación.
rmr