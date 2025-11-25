"Métete conmigo", diputado Carlos Bautista defiende a Grecia Quiroz de Fernández Noroña

Fue a través de Facebook que Bautista Tafolla, cercano a la familia de Manzo y parte del llamado "Movimiento del sombrero", reprochó a Noroña sus señalamientos hacia la ahora edil de Uruapan.

"¿Cómo te atreves a meterte con una víctima cuando no entiendes su dolor? No está ahí por elección… está ahí porque le arrebataron al amor de su vida. Y que no se te olvide: que no esté Carlos Manzo no significa que Grecia Quiroz esté sola", escribió el diputado local.

Asimismo, lo incitó a confrontarse con él y dejar "en paz" a Grecia Quiroz. "Si quieres hablar, aquí te espero en Uruapan… o dime a dónde voy", señaló.