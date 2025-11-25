"Métete conmigo", diputado Carlos Bautista defiende a Grecia Quiroz de Fernández Noroña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado local Carlos Alejandro Bautista Tafolla respondió a las acusaciones del senador Gerardo Fernández Noroña quien en recientes declaraciones cuestionó la política de Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, asesinado el pasado 1 de noviembre.
Fue a través de Facebook que Bautista Tafolla, cercano a la familia de Manzo y parte del llamado "Movimiento del sombrero", reprochó a Noroña sus señalamientos hacia la ahora edil de Uruapan.
"¿Cómo te atreves a meterte con una víctima cuando no entiendes su dolor? No está ahí por elección… está ahí porque le arrebataron al amor de su vida. Y que no se te olvide: que no esté Carlos Manzo no significa que Grecia Quiroz esté sola", escribió el diputado local.
Asimismo, lo incitó a confrontarse con él y dejar "en paz" a Grecia Quiroz. "Si quieres hablar, aquí te espero en Uruapan… o dime a dónde voy", señaló.
Es de recordar que, durante una transmisión en su espacio digital, el legislador de Morena consideró que Quiroz podría tener aspiraciones políticas a nivel estatal.
"La ambición ya se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo. Va a ser candidata, pero de ahí a que nos gane hay un mar de distancia", expresó.
Fernández Noroña también señaló que, a su parecer, la presidenta municipal contaría con el respaldo de fuerzas políticas de oposición. "Ella tendrá todo el apoyo de la derecha, requieren figuras fascistas para legitimarse"”, comentó.
