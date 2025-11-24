Diputado Carlos Bautista ofrece hasta $10 mil por denunciar a familiares delincuentes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado local Carlos Alejandro Bautista Tafolla hizo un llamado inusual pero contundente en sus redes sociales: exhortó a los ciudadanos a denunciar a sus propios familiares si están involucrados en actividades delictivas.

En una publicación realizada en su cuenta oficial de Facebook, Bautista Tafolla compartió una propuesta ciudadana que consiste en entregar un apoyo económico de 5 mil a 10 mil pesos a quienes denuncien ante la Fiscalía a familiares implicados en delitos comprobables.

“Ya no podemos seguir protegiendo a familiares que roban, asaltan, venden cosas ilícitas, mueven carros robados o están metidos con el crimen”, escribió el legislador. “Si queremos que regrese la paz, el primer paso empieza en casa”.