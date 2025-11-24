Diputado Carlos Bautista ofrece hasta $10 mil por denunciar a familiares delincuentes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado local Carlos Alejandro Bautista Tafolla hizo un llamado inusual pero contundente en sus redes sociales: exhortó a los ciudadanos a denunciar a sus propios familiares si están involucrados en actividades delictivas.
En una publicación realizada en su cuenta oficial de Facebook, Bautista Tafolla compartió una propuesta ciudadana que consiste en entregar un apoyo económico de 5 mil a 10 mil pesos a quienes denuncien ante la Fiscalía a familiares implicados en delitos comprobables.
“Ya no podemos seguir protegiendo a familiares que roban, asaltan, venden cosas ilícitas, mueven carros robados o están metidos con el crimen”, escribió el legislador. “Si queremos que regrese la paz, el primer paso empieza en casa”.
La propuesta contempla entregar un incentivo económico a quienes, con folio oficial en mano, reporten directamente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a sus allegados involucrados en delitos. El incentivo será:
$5,000 pesos para delitos comunes comprobables
$10,000 pesos para delitos graves o de alto impacto
Bautista aseguró que el proceso se manejará con total discreción y respeto, para evitar poner en riesgo a quien denuncia. Aclaró que no se trata de "incitar al conflicto familiar", sino de promover un acto de valentía y responsabilidad ciudadana ante la ola de violencia que vive el estado.
“Recuerden que es mejor visitar a un familiar en la cárcel, que en el panteón. Estás a tiempo”, concluyó su mensaje.
Este llamado se da en un contexto de alta tensión en Uruapan, tras el reciente asesinato del presidente municipal Carlos Manzo, con quien Bautista compartía ideales, y amistad, a través del llamado "Movimiento del Sombrero".
rmr