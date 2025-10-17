Más de 50 artesanos participarán en la Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina de Capula

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la participación de 50 artesanos y una bolsa de premios por hasta 90 mil pesos, se llevará a cabo la XV Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina de Capula, pieza artesanal que hoy cuenta con el reconocimiento de Indicación Geográfica y una marca establecida por las artesanías que realizan las manos mágicas de la tenencia.

El director de la Casa de Artesanías (Casart), Cástor Estrada Robles, refirió que la catrina de barro es la identidad y autenticidad de Capula, y que con el reconocimiento de oriGIn se permitirá la protección jurídica de la reproducción de las piezas.