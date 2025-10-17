Michoacán

Más de 50 artesanos participarán en la Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina de Capula

“Esta artesanía tiene el reconocimiento de Indicación Geográfica”
VERÓNICA TORRES
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la participación de 50 artesanos y una bolsa de premios por hasta 90 mil pesos, se llevará a cabo la XV Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina de Capula, pieza artesanal que hoy cuenta con el reconocimiento de Indicación Geográfica y una marca establecida por las artesanías que realizan las manos mágicas de la tenencia.

El director de la Casa de Artesanías (Casart), Cástor Estrada Robles, refirió que la catrina de barro es la identidad y autenticidad de Capula, y que con el reconocimiento de oriGIn se permitirá la protección jurídica de la reproducción de las piezas.

Con actividades culturales, indicó que la feria se llevará a cabo del 18 de octubre al 3 de noviembre, donde los artesanos no solo exhibirán las artesanías que realizan, sino también su venta y comercialización.

Además, se realizará la XIII edición del Concurso Artesanal de la Catrina de Capula, en la cual se espera que se inscriban 100 piezas por parte de 50 artesanos.

La inscripción y calificación serán el 18 de octubre, mientras que la premiación y el reconocimiento se realizarán al día siguiente, con una bolsa de premios de 90 mil pesos para impulsar el trabajo de los artesanos.

