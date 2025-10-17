¿Quieres ser parte del Desfile de Catrinas en Morelia? ¡Abren convocatoria!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En rueda de prensa con el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, la Secretaría de Cultura de Morelia (SECULTURA) presentó las actividades programadas para la Celebración del Día de Muertos 2025, donde se incluyen eventos emblemáticos, como el Desfile de Catrinas y Catrines, y la elaboración de altares y tapetes, además de un programa atractivo, con la participación de varias dependencias municipales, artesanas y artesanos, e instituciones educativas que año con año se suman a esta gran fiesta moreliana.

“El Desfile de Catrinas y Catrines 2025 es uno de los eventos más esperados, y este año se espera superar los 3 mil 500 participantes del 2024, cuando se registró una afluencia récord de más de 160 mil espectadores”, señaló la titular de SECULTURA, Fátima Chávez Alcaraz.

El desfile se realizará el sábado 1° de noviembre, teniendo como punto de reunión la Avenida Acueducto, entre el Centro Cultural UNAM y la Plaza Jardín Morelos, a las 16:00 horas. El recorrido dará inicio a las 18:00 horas sobre la Avenida Madero, desde la Fuente de las Tarascas hasta la calle Abasolo. Habrá 4 módulos de maquillaje en el Centro Histórico que estarán desde la Calzada Fray Antonio de San Miguel, para quienes quieran sumarse a este colorido paseo.

Durante el desarrollo del desfile, habrá un programa cultural frente a la Catedral a partir de las 17:00 horas en coordinación con Tecmilenio, una batucada en la fuente de las Tarascas a las 17:30 horas, y el Festival de Día de Muertos en el Centro Cultural UNAM.