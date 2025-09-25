Logros en educación, de lo más destacado en Informe de Gobierno de Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán se recuperó la rectoría de la educación, sin autoritarismo y con trato digno, garantizando pago puntual y completo a las maestras y maestros, devolviéndoles derechos y construyendo juntas y juntos una alianza para transformar nuestro sistema educativo, aseveró el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Durante el cuarto Informe de Gobierno que rindió en la Cámara de Diputados local, el gobernador destacó el apoyo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, “cuyo compromiso con Michoacán ha hecho posible que el salario de docentes nunca más sea rehén de la indolencia o la corrupción”.

Reconoció también la respuesta admirable y fuerte de los docentes, quienes lograron tres ciclos escolares completos, “como la prueba de que la alianza entre gobierno y maestros es posible cuando se gobierna para el pueblo y no contra él”.

El Gobernador de Michoacán destacó que se destinaron 2 mil millones de pesos a infraestructura escolar, dignificando planteles en todos los rincones del estado; además, se entregaron de forma histórica materiales didácticos, mobiliario y equipamiento por más de 500 millones de pesos, asegurando que maestras, maestros y estudiantes tengan las condiciones mínimas que les fueron negadas por décadas.

Con el programa Jalo a Estudiar, explicó, se reafirmó que ningún joven debe abandonar la escuela por falta de recursos, ya que explicó en los tres ciclos escolares se entregaron más de 600 mil pares de tenis en todas las secundarias públicas con una inversión de más de 290 millones de pesos. “Este apoyo alivia la economía familiar y simboliza la confianza en nuestra juventud, motor de la transformación de Michoacán”.