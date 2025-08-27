Lluvias: Conagua tiene en desfogue seis presas en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de seis presas de las 24 que hay en Michoacán se encuentran en desfogue, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al precisar que se trata de una actividad controlada y que, día con día, la información puede cambiar dependiendo del nivel en el que se encuentren.

De acuerdo con el informe "Evolución de las Principales Presas en el Estado de Michoacán", proporcionado a MiMorelia.com, son seis las presas que se encuentran con un llenado superior al 100 por ciento, pero únicamente cinco de ellas se encuentran en desfogue, además de una más que está arriba de la mitad de su capacidad.