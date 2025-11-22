Llama Bedolla a Canadá y EEUU a la conservación de la mariposa monarca

Angangueo, Michoacán (MiMorelia.com).- Todos los países deben poner de su estado y en México y Michoacán conservamos los bosques para que la mariposa monarca tenga un hogar durante 5 meses, enfatizó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.
Durante la apertura de los Santuarios de la Biosfera de la Mariposa Monarca, el mandatario estatal hizo un llamado a Canadá y Estados Unidos a no usar pesticidas en el alimento de las mariposa, porque hoy está en peligro de extinción.
“Los Pesticidas acaban con el algodoncillo que comen. Es una alerta, estar preparados y listo; hay que preservar estos patrimonios y áreas naturales conservadas”, dijo.
Enfatizó que durante su administración se pago el adeudo de un millón de dólares que se adeudaba por la falta de pago al Fondo para la conservación de los bosques; hoy, señaló, el fideicomiso permite atender las necesidades y proteger las áreas naturales para que las mariposas tengan un hogar adecuado.
BCT