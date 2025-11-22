Llama Bedolla a Canadá y EEUU a la conservación de la mariposa monarca

Angangueo, Michoacán (MiMorelia.com).- Todos los países deben poner de su estado y en México y Michoacán conservamos los bosques para que la mariposa monarca tenga un hogar durante 5 meses, enfatizó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Durante la apertura de los Santuarios de la Biosfera de la Mariposa Monarca, el mandatario estatal hizo un llamado a Canadá y Estados Unidos a no usar pesticidas en el alimento de las mariposa, porque hoy está en peligro de extinción.