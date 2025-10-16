Llama Bedolla a Ayuntamiento de Morelia a no dar permisos al ambulantaje en el Centro

Charapan, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán hizo un llamado al Ayuntamiento de Morelia a no otorgar permisos de ambulantaje en el primer cuadro capitalino, principalmente en la Plaza Melchor Ocampo.
En entrevista colectiva, refirió que ya hay investigaciones hacia los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), por las agresiones y destrozos a terceros durante la manifestación que tuvieron el domingo pasado.
Indicó que, si bien en todo el mundo hay manifestaciones, estas deben hacerse de manera pacífica y sin violencia, toda vez que ponen en riesgo no solo la integridad de los manifestantes, sino la de terceras personas que no están involucradas, principalmente particulares.
Por ello, enfatizó que el llamado es para que no haya una instalación irregular, principalmente en la Plaza Melchor Ocampo, espacio al que recurren la mayoría de los manifestantes.
Respecto a las manifestaciones de los normalistas y de los pobladores de Cherán, Ramírez Bedolla comentó que se están atendiendo, pero pidió que estas acciones sean en paz y en tranquilidad.
RPO