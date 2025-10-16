Descarta gobernador estar en riesgo de perder la visa estadounidense

Charapan, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, descartó estar en riesgo de perder la visa estadounidense, luego de volver a salir en el listado de gobernadoras y gobernadores que presuntamente son investigados por el Gobierno de Estados Unidos por posibles nexos con la delincuencia.

Puntualizó que se trata de “fake news” y retomó la gira de trabajo que realizó en el país vecino en semanas pasadas, donde acudió a Chicago y a Estados Unidos a atender diversos temas con los migrantes y la Semana Mundial del Clima.