Espera próximamente acudir a Los Ángeles, California, para atender las demandas de las y los paisanos
Descarta gobernador estar en riesgo de perder la visa estadounidense
Charapan, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, descartó estar en riesgo de perder la visa estadounidense, luego de volver a salir en el listado de gobernadoras y gobernadores que presuntamente son investigados por el Gobierno de Estados Unidos por posibles nexos con la delincuencia.

Puntualizó que se trata de “fake news” y retomó la gira de trabajo que realizó en el país vecino en semanas pasadas, donde acudió a Chicago y a Estados Unidos a atender diversos temas con los migrantes y la Semana Mundial del Clima.

“Tranquilo del trabajo que estamos haciendo; estamos con el ánimo y en cualquier momento vamos a ir con los paisanos. Queremos ir a Los Ángeles, California”
Enfatizó que el Gobierno de México tiene buena relación con varias autoridades de Estados Unidos, principalmente con las de armas y explosivos, así como con las de Agricultura, a fin de generar estrategias de atención que beneficien a los michoacanos.

Durante la administración de Donald Trump, el Gobierno de Estados Unidos revocó la visa a diversos políticos y exfuncionarios mexicanos, entre los que destacan Héctor Astudillo Flores, exgobernador de Guerrero; Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, así como a su esposo, Carlos Torres; al igual que Luis Samuel Guerrero Delgado, de la Coepra; Juan Francisco, alcalde de Nogales, Sonora; entre otros.

