La obra de Ciudad Judicial de Zamora se retomará en 2026: Gama Coria

El resultado será una Ciudad Judicial con oficinas austeras y funcionales, donde se brinde una justicia oportuna, eficaz, transparente y cercana a la ciudadanía. “Estamos conscientes de que tenemos la responsabilidad de cumplirle a la gente”, afirmó el magistrado presidente.

Por su parte, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador del estado, aseguró que en 2026 se concluirá la obra, porque las y los ciudadanos de esta región merecen una justicia cercana.