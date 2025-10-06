Carlos Soto impulsa la justicia con apertura de Salas Civil y Penal en Zamora

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- El edil de Zamora, Carlos Soto Delgado, destacó la importancia de acercar la justicia a la población al poner en marcha, junto con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la Sala Colegiada Civil y la Sala Unitaria Penal en la región Zamora, como parte de la reforma al Poder Judicial de Michoacán. Señaló que estas instancias de segunda atención permitirán a los ciudadanos recibir un servicio más accesible sin necesidad de trasladarse a otros municipios.
Durante el evento, Soto Delgado dio la bienvenida a funcionarios y autoridades, resaltando que con la apertura de este espacio, ubicado en la zona de Río Nuevo, se garantiza atención a quienes demandan justicia en materias civil y penal. Subrayó que este esfuerzo representa un acto de sensibilidad y visión de futuro, al abrir canales de diálogo que dignifican la participación ciudadana y fortalecen la confianza en las instituciones.
El alcalde zamorano agradeció al gobernador por la visión municipalista que ha permitido grandes avances para el municipio, entre ellos la planta de tratamiento norte recientemente inaugurada, los tres colectores en proceso para complementar su operatividad y el próximo distribuidor vial que mejorará el acceso por el rumbo de La Rinconada. En este sentido, afirmó que el trabajo coordinado entre niveles de gobierno es fundamental para consolidar proyectos que beneficien directamente a la sociedad.
Por su parte, Ramírez Bedolla informó que con estas acciones se consolida la descentralización del Poder Judicial en Michoacán, siendo Zamora la sede para atender a 13 municipios y beneficiar a más de 637 mil habitantes. También adelantó que en 2026 se retomará la construcción de la Ciudad Judicial en Zamora, con apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, para rescatar un inmueble que permitirá fortalecer aún más el acceso a la justicia en Zamora.
