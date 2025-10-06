Carlos Soto impulsa la justicia con apertura de Salas Civil y Penal en Zamora

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- El edil de Zamora, Carlos Soto Delgado, destacó la importancia de acercar la justicia a la población al poner en marcha, junto con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la Sala Colegiada Civil y la Sala Unitaria Penal en la región Zamora, como parte de la reforma al Poder Judicial de Michoacán. Señaló que estas instancias de segunda atención permitirán a los ciudadanos recibir un servicio más accesible sin necesidad de trasladarse a otros municipios.

Durante el evento, Soto Delgado dio la bienvenida a funcionarios y autoridades, resaltando que con la apertura de este espacio, ubicado en la zona de Río Nuevo, se garantiza atención a quienes demandan justicia en materias civil y penal. Subrayó que este esfuerzo representa un acto de sensibilidad y visión de futuro, al abrir canales de diálogo que dignifican la participación ciudadana y fortalecen la confianza en las instituciones.