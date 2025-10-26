La Noche de Ánimas: ritual sagrado del pueblo purépecha en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el corazón de la tradición purépecha, Animecha Kejtsïtakua, traducido como “la Noche de Ánimas”, representa uno de los rituales más antiguos y significativos de Michoacán. A diferencia de otras conmemoraciones del Día de Muertos en el país, esta práctica no gira en torno a la muerte, sino a la celebración de la vida que continúa en la memoria y la comunidad.

Para el pueblo purépecha, la vida y la muerte no son fuerzas opuestas, sino complementarias. Animecha Kejtsïtakua encarna esa visión: una noche en la que los difuntos regresan simbólicamente al plano terrenal para convivir con los vivos, quienes los esperan con flores, alimentos, música y palabras.

El ritual se lleva a cabo principalmente en la zona lacustre del Lago de Pátzcuaro, donde las comunidades mantienen un compromiso sagrado con la memoria. Los altares en los hogares, las velaciones en los cementerios y las ofrendas colectivas no son un espectáculo, sino una manifestación íntima y colectiva del vínculo con los ancestros.