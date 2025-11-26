La mayoría de centros de rehabilitación opera en la ilegalidad: Raúl Zepeda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mayoría de los centros de rehabilitación para jóvenes con adicciones opera en la ilegalidad, reiteró el secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, este miércoles ante medios de comunicación.

Al ser cuestionado sobre la situación de los lugares que también son utilizados para el reclutamiento de jóvenes —como fue el caso de Víctor "N", autor material del homicidio del exedil de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez— indicó que se debe poner mayor atención a estos espacios.

“El gobernador lo ha dicho en varias ocasiones, los centros de rehabilitación, la mayoría opera en la ilegalidad o sin permisos correspondientes y esto se puede prestar a estos actos”, señaló.

Raúl Zepeda acotó que la Fiscalía determinó que dos jóvenes involucrados en el asesinato de Carlos Manzo estuvieron recluidos en estos centros que se supone sirven para rehabilitar a personas con problemas de adicción a sustancias. Sin embargo, dijo que la federación debe normar estos lugares.

“Se tiene que poner mayor atención para normar estos centros desde la federación para estar en regla. Son pocos los que operan con permisos correspondientes. Haremos el trabajo en coordinación para hacer revisión en el estado, el porcentaje es alto, más de la mitad”, apuntó.

Víctor y Josué fueron reclutados en un centro de rehabilitación para asesinar a Manzo

Víctor "N" y Josué "N" fueron los encargados de asesinar al alcalde por órdenes de Jorge Armando "N", alias “del Licenciado”, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y actualmente en prisión preventiva oficiosa tras ser detenido para facilitar las investigaciones del caso.