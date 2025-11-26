Niega “El Licenciado” pertenecer a crimen organizado; dice ser contratista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “No pertenezco a ningún grupo del crimen organizado, no conozco a nadie” fue parte de la declaración de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, durante la audiencia que se lleva a cabo; él es apuntado como el presunto autor intelectual del homicidio culposo y lesiones dolosas del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez.

Dijo ser antiguo trabajador de CFE, de la 64 Legislatura del Congreso federal y asesor jurídico en el Ayuntamiento de Santa Ana Maya.

