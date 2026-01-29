La fuerza se mide en resultados: Hugo Rangel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el anuncio nacional de unidad entre las fuerzas de la Cuarta Transformación, el diputado del Partido del Trabajo, Hugo Rangel, afirmó que la fortaleza del proyecto transformador debe medirse con base en resultados concretos. Al parafrasear a José Martí, sostuvo que “hacer es la mejor manera de decir, y subrayó que hoy la fuerza de un proyecto político se mide en resultados concretos que transforman la vida de millones de personas”.

Al referirse a los datos oficiales sobre pobreza y carencias sociales correspondientes al periodo 2018–2024, el legislador subrayó que el país registra un balance complejo pero favorable. “Entre 2018 y 2024, la pobreza se redujo de manera histórica, pasando del 41.9 al 29.6 por ciento, y la pobreza extrema alcanzó en 2024 su nivel más bajo, con apenas un 5.3 por ciento. Esto significa que más de 17 millones de personas lograron salir de la pobreza, incluso después del golpe económico de la pandemia”, puntualizó.

Rangel destacó que también se observan avances relevantes en los ingresos familiares y en derechos sociales fundamentales, particularmente en la alimentación y la vivienda. No obstante, reconoció que persisten retos que no pueden ocultarse. “Ser honestos también implica reconocer que hay pendientes, especialmente en el acceso a los servicios de salud. Este movimiento no se debilita cuando hay autocrítica; al contrario, se fortalece cuando se asume con responsabilidad”, afirmó.