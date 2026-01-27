La apuesta por el deporte es una apuesta de vida, una apuesta ganadora: Hugo Rangel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el firme compromiso de impulsar el deporte como una herramienta de formación y transformación social, el diputado local del Partido del Trabajo, Hugo Rangel, acompañó un partido de handball en la escuela primaria Martha Leticia Lombardo, donde fue testigo del entusiasmo, la disciplina y el talento de niñas y niños.

Durante su visita, el legislador destacó que el deporte no solo fortalece la salud física, sino que forma carácter, valores y sentido de comunidad. “La apuesta por el deporte es una apuesta de vida, una apuesta ganadora. Aquí se construyen hábitos positivos que acompañan a las y los jóvenes toda la vida”, expresó.