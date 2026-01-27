La apuesta por el deporte es una apuesta de vida, una apuesta ganadora: Hugo Rangel
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el firme compromiso de impulsar el deporte como una herramienta de formación y transformación social, el diputado local del Partido del Trabajo, Hugo Rangel, acompañó un partido de handball en la escuela primaria Martha Leticia Lombardo, donde fue testigo del entusiasmo, la disciplina y el talento de niñas y niños.
Durante su visita, el legislador destacó que el deporte no solo fortalece la salud física, sino que forma carácter, valores y sentido de comunidad. “La apuesta por el deporte es una apuesta de vida, una apuesta ganadora. Aquí se construyen hábitos positivos que acompañan a las y los jóvenes toda la vida”, expresó.
Rangel subrayó que este acompañamiento no es único, sino parte de un trabajo constante que ha mantenido con jóvenes deportistas de distintas disciplinas, a quienes ha respaldado en diversas ocasiones. “Creemos en el deporte como un camino real para alejar a las juventudes de la violencia y acercarlas a la disciplina, al esfuerzo y al trabajo en equipo”, señaló.
Finalmente, el diputado reconoció el compromiso de docentes, entrenadores y familias, y se dijo convencido del potencial de las y los estudiantes. “Estoy seguro de que los vamos a ver campeones en el estatal. Tienen talento, corazón y muchas ganas de salir adelante”, concluyó.
mrh