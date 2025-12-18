Juan Manzo responde a declaraciones de diputado Carlos Bautista y pide justicia sin desvíos para su hermano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El subsecretario de Gobernación de Michoacán, Juan Daniel Manzo Rodríguez, emitió un mensaje público en sus redes sociales horas después de las declaraciones del diputado Carlos Bautista Tafolla sobre el asesinato de su hermano, Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan. En su mensaje, Juan Daniel Manzo hizo una serie de aclaraciones sobre la investigación y la imagen de su hermano, respondiendo a las afirmaciones realizadas por Bautista Tafolla en relación con la muerte de Manzo.
En reciente entrevista con Azucena Uresti, Carlos Bautista se refirió a las detenciones relacionadas con el caso de Carlos Manzo, destacando que no consideraba justo que personas cercanas al exalcalde, como su jefe de escoltas, fueran detenidas sin pruebas claras. Además, expresó que algunos de los detenidos, como “El Macas”, eran parte del círculo cercano de Manzo y trabajaban con él, por lo que no veía justificación para que fueran arrestados. El legislador cuestionó la validez de las detenciones, subrayando la necesidad de una investigación más profunda para dar con los responsables reales del crimen, sin culpabilizar a personas inocentes del entorno de Manzo.
Juan Daniel Manzo inició su mensaje asegurando que “nadie, absolutamente nadie, que se sustraiga de la acción de la justicia, puede ‘hacer bien’ al huir y no someterse al proceso legal”, en alusión a las personas que se encuentran fuera del alcance de la justicia, mencionando de forma indirecta al Coronel José Manuel Jiménez y otros involucrados. Manzo subrayó que, a pesar de las críticas, los elementos suficientes para vincular a los implicados con el crimen fueron encontrados por la justicia.
En una segunda precisión, Manzo rechazó las afirmaciones de que su hermano Carlos, quien fue asesinado el 1 de noviembre en Uruapan, “no afectaba a grupos delincuenciales en su actuar”. Según Juan Daniel Manzo, esa afirmación es “falsa” y subrayó que “están las detenciones y puestas a disposición realizadas por la policía municipal”, aclarando que las denuncias valientes sobre la situación de seguridad en el municipio no deben ser minimizadas, ya que “negarlas es injusto e inaceptable”.
El subsecretario destacó la importancia de continuar con la investigación de los responsables del asesinato en todos los frentes posibles, sin descartar ninguna línea de investigación, y exhortó a las autoridades competentes a “agotarlas todas”. Manifestó que la justicia debe esclarecerse plenamente y que la prioridad debe ser dar con los responsables, sin permitir que se desvíe la atención hacia otros intereses.
En su mensaje, Juan Daniel Manzo también defendió el legado de su hermano Carlos, quien durante su tiempo como presidente municipal de Uruapan trabajó para la gente y se destacó por su humildad y compromiso. Recordó que, como familia, no permitirá que la memoria de Carlos sea empañada por discursos que busquen desviar la atención de los verdaderos responsables del crimen, haciendo énfasis en que se debe evitar el protagonismo innecesario que solo obstaculiza la justicia.
Por último, Juan Daniel Manzo hizo un llamado tanto a los amigos de su hermano como a la sociedad en general, para que sigan el ejemplo de trabajo y solidaridad que Carlos Manzo dejó, promoviendo un compromiso auténtico con la comunidad. Reiteró que, como familia, seguirán luchando por justicia y verdad, sin permitir que la tragedia de su hermano se convierta en un terreno para intereses ajenos al bienestar de la ciudadanía.
