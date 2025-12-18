Juan Manzo responde a declaraciones de diputado Carlos Bautista y pide justicia sin desvíos para su hermano

En su mensaje, Juan Daniel Manzo también defendió el legado de su hermano Carlos, quien durante su tiempo como presidente municipal de Uruapan trabajó para la gente y se destacó por su humildad y compromiso. Recordó que, como familia, no permitirá que la memoria de Carlos sea empañada por discursos que busquen desviar la atención de los verdaderos responsables del crimen, haciendo énfasis en que se debe evitar el protagonismo innecesario que solo obstaculiza la justicia.

Por último, Juan Daniel Manzo hizo un llamado tanto a los amigos de su hermano como a la sociedad en general, para que sigan el ejemplo de trabajo y solidaridad que Carlos Manzo dejó, promoviendo un compromiso auténtico con la comunidad. Reiteró que, como familia, seguirán luchando por justicia y verdad, sin permitir que la tragedia de su hermano se convierta en un terreno para intereses ajenos al bienestar de la ciudadanía.

rmr