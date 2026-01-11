Michoacán

Juan Manzo acusa traición tras detención de Samuel "N", cercano a su hermano

Juan Manzo acusa traición tras detención de Samuel "N", cercano a su hermano
CORTESÍA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la detención de Samuel “N”, exdirector de Protocolo del Ayuntamiento de Uruapan, el subsecretario de Gobierno de Michoacán, Juan Manzo, expresó en redes sociales su indignación al señalar que el ahora detenido habría traicionado la confianza de su hermano, el alcalde asesinado Carlos Manzo.

Te puede interesar:
Harfuch reporta dos nuevas capturas en el caso Carlos Manzo
Juan Manzo acusa traición tras detención de Samuel "N", cercano a su hermano

“Lamentable e indignante que a quien Carlos Manzo dio la oportunidad de trabajo y cobijo político lo haya traicionado y participado en su crimen”, escribió Juan Manzo en su cuenta oficial. Afirmó que el detenido era una persona sin trayectoria, que habría llegado gracias al apoyo de su hermano.

La detención de Samuel “N”, quien según la fiscalía compartió información clave sobre los movimientos del edil antes del ataque, refuerza —según Juan Manzo— la hipótesis de una posible colaboración interna en el crimen. Aun así, consideró que el móvil aún no está claro y pidió que se agoten todas las líneas de investigación, “incluida la política”.

Te puede interesar:
Samuel "N" y Josué Elogio "N" sabían del atentado contra Carlos Manzo desde 15 días antes: FGE
Juan Manzo acusa traición tras detención de Samuel "N", cercano a su hermano

En su mensaje, Juan Manzo también reconoció el trabajo realizado por Omar García Harfuch, titular de la SSPC, y por el fiscal estatal Carlos Torres Piña, al tiempo que pidió avanzar en la localización de José Manuel “N”, quien se habría desempeñado como jefe de escoltas de Carlos Manzo y permanece sin ser localizado.

Te puede interesar:
Emite FGE ficha de búsqueda contra José Manuel Jiménez, jefe de escoltas de Carlos Manzo, desaparecido desde el crimen
Juan Manzo acusa traición tras detención de Samuel "N", cercano a su hermano

rmr

crimen
Carlos Manzo
Juan Manzo

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com