Juan Manzo acusa traición tras detención de Samuel "N", cercano a su hermano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la detención de Samuel “N”, exdirector de Protocolo del Ayuntamiento de Uruapan, el subsecretario de Gobierno de Michoacán, Juan Manzo, expresó en redes sociales su indignación al señalar que el ahora detenido habría traicionado la confianza de su hermano, el alcalde asesinado Carlos Manzo.
“Lamentable e indignante que a quien Carlos Manzo dio la oportunidad de trabajo y cobijo político lo haya traicionado y participado en su crimen”, escribió Juan Manzo en su cuenta oficial. Afirmó que el detenido era una persona sin trayectoria, que habría llegado gracias al apoyo de su hermano.
La detención de Samuel “N”, quien según la fiscalía compartió información clave sobre los movimientos del edil antes del ataque, refuerza —según Juan Manzo— la hipótesis de una posible colaboración interna en el crimen. Aun así, consideró que el móvil aún no está claro y pidió que se agoten todas las líneas de investigación, “incluida la política”.
En su mensaje, Juan Manzo también reconoció el trabajo realizado por Omar García Harfuch, titular de la SSPC, y por el fiscal estatal Carlos Torres Piña, al tiempo que pidió avanzar en la localización de José Manuel “N”, quien se habría desempeñado como jefe de escoltas de Carlos Manzo y permanece sin ser localizado.
rmr