Juan Manzo acusa traición tras detención de Samuel "N", cercano a su hermano

“Lamentable e indignante que a quien Carlos Manzo dio la oportunidad de trabajo y cobijo político lo haya traicionado y participado en su crimen”, escribió Juan Manzo en su cuenta oficial. Afirmó que el detenido era una persona sin trayectoria, que habría llegado gracias al apoyo de su hermano.

La detención de Samuel “N”, quien según la fiscalía compartió información clave sobre los movimientos del edil antes del ataque, refuerza —según Juan Manzo— la hipótesis de una posible colaboración interna en el crimen. Aun así, consideró que el móvil aún no está claro y pidió que se agoten todas las líneas de investigación, “incluida la política”.