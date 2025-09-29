Jalo por la Paz llega a Pátzcuaro; se distribuirán 4,800 tenis a estudiantes de secundaria

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la entrega de 4 mil 800 tenis a 701 alumnas y alumnos, Jalo a Estudiar y Jalo por la Paz llegó a Pátzcuaro para beneficiar a 23 escuelas secundarias públicas.

La titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, destacó que esta actividad va de la mano con la transformación educativa que se tiene para Michoacán.

Desde el pago puntual a las y los maestros, mejorar la infraestructura educativa con equipamiento e inmobiliario y cubrir las horas que estaban pendientes, pese a que todavía falta más, dijo, es necesario impulsar los temas educativos en Michoacán.