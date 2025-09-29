Jalo por la Paz llega a Pátzcuaro; se distribuirán 4,800 tenis a estudiantes de secundaria

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la entrega de 4 mil 800 tenis a 701 alumnas y alumnos, Jalo a Estudiar y Jalo por la Paz llegó a Pátzcuaro para beneficiar a 23 escuelas secundarias públicas.
La titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, destacó que esta actividad va de la mano con la transformación educativa que se tiene para Michoacán.
Desde el pago puntual a las y los maestros, mejorar la infraestructura educativa con equipamiento e inmobiliario y cubrir las horas que estaban pendientes, pese a que todavía falta más, dijo, es necesario impulsar los temas educativos en Michoacán.
Inclusive, indicó que también los alumnos y alumnas se ven beneficiados por la Beca Rita Cetina, la cual, dijo, cierra inscripción este martes 30 de agosto, y se busca que en Michoacán sean 204 mil becas las que se distribuyan en las escuelas secundarias públicas; para Pátzcuaro serán 4 mil 800.
Durante la entrega de los “Michopapos”, las autoridades educativas realizaron una dinámica con las alumnas y los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica No. 24 de Pátzcuaro para la entrega de libros y balones de futbol y voleibol; varios fueron expuestos al no conocer las respuestas de los héroes de la Independencia y el aniversario de la secundaria; otros más aprovecharon sus estudios y se llevaron los premios.
