Inician actos de despedida para Carlos Manzo en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el municipio de Uruapan, justo a un costado de la calle Juárez y a unas cuadras del centro de la ciudad, se encuentran siendo velados los restos del alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez, en la Casa Culinaria San José.
El edil fue asesinado la noche del sábado durante el Festival de Velas, en la Plaza de los Mártires, en pleno corazón de la Perla del Cupatitzio. Durante la madrugada, su cuerpo fue entregado a sus familiares y posteriormente ingresado a la funeraria para dar inicio a la velación.
Dentro del recinto hay presencia constante de familiares, amigos y personas cercanas al alcalde. En los próximos minutos, el féretro será trasladado al lugar donde ocurrió el atentado, en la zona centro de Uruapan, donde se realizará un homenaje póstumo.
Posteriormente, se prevé que se lleve a cabo el sepelio del presidente municipal. Carlos Manzo incluso era visto portando chaleco antibalas durante operativos o visitas a colonias de alto riesgo.
Según reportes, al término del evento de inauguración del Festival de Velas, un sujeto se acercó al alcalde y disparó un arma 9 milímetros, vaciando el cargador. El agresor fue abatido, mientras que dos personas más fueron detenidas por su presunta relación con el crimen.
Carlos Manzo fue trasladado aún con signos vitales al Hospital San Miguel, donde minutos más tarde se confirmó su fallecimiento. También resultó herido un regidor, quien se reporta estable.
En el lugar se mantiene un operativo de seguridad con presencia de la Policía Municipal y la Guardia Civil. El cuerpo del edil será llevado al centro para el homenaje público, como parte del último adiós a Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan.
BCT