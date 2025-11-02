Inician actos de despedida para Carlos Manzo en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el municipio de Uruapan, justo a un costado de la calle Juárez y a unas cuadras del centro de la ciudad, se encuentran siendo velados los restos del alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez, en la Casa Culinaria San José.

El edil fue asesinado la noche del sábado durante el Festival de Velas, en la Plaza de los Mártires, en pleno corazón de la Perla del Cupatitzio. Durante la madrugada, su cuerpo fue entregado a sus familiares y posteriormente ingresado a la funeraria para dar inicio a la velación.

Dentro del recinto hay presencia constante de familiares, amigos y personas cercanas al alcalde. En los próximos minutos, el féretro será trasladado al lugar donde ocurrió el atentado, en la zona centro de Uruapan, donde se realizará un homenaje póstumo.