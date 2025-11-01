Detenidos 2 presuntos responsables del atentado en contra del alcalde Carlos Manzo

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- En el municipio de Uruapan, reforzamos el dispositivo de seguridad en coordinación con la Fiscalía General del Estado, luego de que se registrará un atentado en donde resultó herido el presidente municipal de Uruapan Carlos Manzo, así como el secretario de Obras Públicas; el edil municipal fue trasladado de manera inmediata a un hospital para recibir atención especializada.
El agresor responsable de estos hechos fue abatido por los elementos de seguridad que se encontraban en la zona, asimismo, hay dos personas detenidas que quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.
En la zona ya se encuentra el secretario de Seguridad Pública Juan Carlos Oseguera Cortés quien encabeza las acciones de seguridad junto con autoridades de la Guardia Civil, agentes de investigación, y fuerzas federales quienes mantienen un operativo en todo el territorio.
mrh