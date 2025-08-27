Inicia Ijumich conferencias de la Escuela Popular de Formación Política

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la ponencia de la secretaria general de Morena nacional, Carolina Rangel Gracida, en Morelia comenzó el ciclo de conferencias como parte de la segunda generación de la Escuela Popular de Formación Política Cuarta República, del Instituto de la Juventud Michoacana (Ijumich).
Al respecto, el director general del Ijumich, Lenin López García, destacó que Michoacán es el único estado en el país en el que un instituto de la juventud cuenta con una escuela de formación política, y es un ejemplo a nivel nacional.
Comentó que en la primera generación egresaron 150 jóvenes y que abordaron temas como medio ambiente, perspectiva de género, oratoria, manejo y uso de redes sociales, cómo combatir la lucha de clases a nivel comunicacional, ética y política transformadora, humanismo mexicano, entre otros temas.
El director del Ijumich argumentó que se mantiene esta Escuela Popular de Formación Política porque es un espacio en donde se fomenta el debate y los diferentes puntos de vista a favor de un bien común; por ello, se busca replicarla en otros municipios como Yurécuaro o Apatzingán.
A su vez, y al hacer la declaratoria inaugural, la titular de la Secretaría del Bienestar de Michoacán, Andrea Janeth Serna Hernández, consideró que la formación política es necesaria en el estado y en todo el país, para revisar las causas que enarbolan el movimiento.
RPO