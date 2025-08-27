Inicia Ijumich conferencias de la Escuela Popular de Formación Política

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la ponencia de la secretaria general de Morena nacional, Carolina Rangel Gracida, en Morelia comenzó el ciclo de conferencias como parte de la segunda generación de la Escuela Popular de Formación Política Cuarta República, del Instituto de la Juventud Michoacana (Ijumich).

Al respecto, el director general del Ijumich, Lenin López García, destacó que Michoacán es el único estado en el país en el que un instituto de la juventud cuenta con una escuela de formación política, y es un ejemplo a nivel nacional.