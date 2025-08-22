¿Buscas empleo? Estas son las vacantes que ofrece Ijumich en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto de la Juventud Michoacana (Ijumich) abrió nuevas vacantes laborales con el propósito de acercar oportunidades de empleo a las y los jóvenes del estado.

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, las plazas disponibles están dirigidas a perfiles en tecnologías de la información, atención al cliente y ventas, con sede en la ciudad de Morelia.

Vacantes en Ijumich

Encargado de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) Requisitos: Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales o Tecnologías en Sistemas con certificación vigente, habilidades de comunicación y trabajo en equipo, actitud de servicio y gestión de redes, equipos, sistemas y bases de datos. La recepción de currículums estará abierta hasta el martes 26 de agosto , al correo: contacto@jovenes.michoacan.gob.mx .



Vacantes en Corporativo Ioux (Morelia)