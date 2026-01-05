Incrementa hospedaje a través de plataformas digitales en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante 2025, el hospedaje a través de plataformas digitales por parte de turistas y visitantes aumentó de forma importante en Michoacán, casi igualando al sector hotelero, afirmó la Secretaría de Turismo del estado (Sectur).
Este lunes, la dependencia indicó que el año pasado, por cada 100 personas que visitaron la entidad, 45 pernoctaron en Michoacán; de ese total, el 38 por ciento se alojó en hoteles, el 33 por ciento en casas de familiares o amigos y el 29 por ciento utilizó plataformas de hospedaje eventual, hostales y camping.
El año pasado se registró una afluencia de 10 millones 635 mil 487 visitantes o turistas, lo que representó un incremento del 5.6 por ciento respecto a 2024, cuando se contabilizaron 10 millones 66 mil 299 personas; mientras que en 2023 se reportaron 10 millones 16 mil 229 turistas en Michoacán.
Respecto a la derrama económica, se registró un crecimiento del 6.18 por ciento, al alcanzar los 15 mil 230 millones de pesos. En cuanto al perfil del turista, el 63.1 por ciento viajó en familia; el 17.1 por ciento con amigos; el 11.2 por ciento en pareja; el 4.2 por ciento con compañeros de trabajo y el 4.4 por ciento en solitario.
RPO