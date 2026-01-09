Impulsa tu negocio con los créditos desde 3 mil hasta 2mdp que ofrece Sí Financia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia) pone a disposición de emprendimientos y empresas una amplia gama de créditos diseñados para adaptarse a las necesidades de cada proyecto productivo, informó su director general, Gabriel Gutiérrez Aviña.
El titular de Sí Financia explicó que la dependencia cuenta con esquemas de financiamiento que van desde los tres mil hasta los dos millones de pesos, orientados tanto a personas que inician un negocio como a empresas en proceso de consolidación.
A través del Crédito Directo, se ofrecen microcréditos de cinco mil hasta 50 mil pesos, con tasas ordinarias desde 12 por ciento y plazos de pago que van de 24 a 48 meses, lo que permite un acceso ágil y condiciones accesibles para pequeños emprendimientos. Para negocios con mayores requerimientos de capital, el organismo dispone del crédito Mipyme, con montos que van de 50 mil a dos millones de pesos.
Adicionalmente, trabaja con esquemas de garantía y subsidio a la tasa de interés en coordinación con intermediarios financieros y bancos, lo que permite ofrecer mejores condiciones de financiamiento a las personas acreditadas. En este rubro destacan programas como Impulso, con financiamientos de 500 mil a dos millones de pesos; el Programa de Financiamiento a la Mediana Empresa Agroalimentaria y Rural (Proem); y el Programa para la Inclusión Financiera de Población Prioritaria (Proif), cuyos montos van desde 83 mil hasta 33 millones de pesos y están dirigidos a proyectos del sector primario y agroindustrial.
Asimismo, la institución mantiene alianzas con Caja Morelia y Caja Popular Cerano, a través de las cuales se canalizan créditos que van de tres mil hasta 500 mil pesos, ampliando la cobertura y las opciones de financiamiento para la población.
El funcionario estatal subrayó que cada crédito se ajusta a las características y necesidades de cada emprendimiento, reafirmando el compromiso de Sí Financia con el desarrollo económico incluyente. Las personas interesadas en conocer los esquemas disponibles pueden comunicarse al 443 113 77 00 para recibir orientación personalizada.
mrh