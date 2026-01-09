Impulsa tu negocio con los créditos desde 3 mil hasta 2mdp que ofrece Sí Financia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia) pone a disposición de emprendimientos y empresas una amplia gama de créditos diseñados para adaptarse a las necesidades de cada proyecto productivo, informó su director general, Gabriel Gutiérrez Aviña.

El titular de Sí Financia explicó que la dependencia cuenta con esquemas de financiamiento que van desde los tres mil hasta los dos millones de pesos, orientados tanto a personas que inician un negocio como a empresas en proceso de consolidación.

A través del Crédito Directo, se ofrecen microcréditos de cinco mil hasta 50 mil pesos, con tasas ordinarias desde 12 por ciento y plazos de pago que van de 24 a 48 meses, lo que permite un acceso ágil y condiciones accesibles para pequeños emprendimientos. Para negocios con mayores requerimientos de capital, el organismo dispone del crédito Mipyme, con montos que van de 50 mil a dos millones de pesos.