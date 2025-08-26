Tras enfrentamiento, detienen a 7 en Huaniquero; portaban armas de uso exclusivo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una acción interinstitucional realizada en la comunidad de Huaniquero, municipio de Morelia, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con la Guardia Nacional, Defensa Nacional y la Guardia Civil, lograron la detención de siete personas, quienes portaban armas de uso exclusivo.
El operativo se llevó a cabo tras un enfrentamiento armado, como parte de las tareas de investigación y búsqueda de Alberto Floriano Quiroz y su hijo Noé Floriano Estela, reportados como desaparecidos el pasado 16 de agosto en la tenencia de Teremendo de Los Reyes.
De acuerdo con la Fiscalía, los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.
El despliegue contó con un importante número de unidades y efectivos, quienes realizaron recorridos y aseguramientos en distintos puntos de la localidad.
SHA