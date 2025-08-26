Hoy traigo "el chip" de la Fiscalía, no son tiempos electorales: Torres Piña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que su nombre comenzara a sonar como posible aspirante a la gubernatura de Michoacán en 2027, el exsecretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, aseguró que por ahora su enfoque está en su labor dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE), y que su prioridad es ofrecer resultados a la ciudadanía.

En conferencia de prensa, puntualizó que actualmente está concentrado de lleno en el organismo, ya que fue la responsabilidad que le encomendó el Congreso del Estado, donde su principal reto es recuperar la confianza de la ciudadanía ante una denuncia, además de dar seguimiento a los casos que se generen y brindar una respuesta inmediata y oportuna en la procuración y administración de justicia.