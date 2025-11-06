Homicida de Carlos Manzo se ausentó de su casa una semana antes del crimen: FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó este jueves que el joven que asesinó al presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años de edad, originario del municipio de Paracho.
Durante conferencia de prensa transmitida por canales oficiales, el fiscal Carlos Torres Piña informó que el cuerpo del agresor fue reclamado por sus familiares la tarde del miércoles. La familia confirmó que el menor se había ausentado de su hogar una semana antes del crimen, lo que fortalece una de las líneas de investigación sobre la posible planificación del homicidio.
Víctor Manuel fue abatido en el lugar por los escoltas del alcalde, momentos después de accionar un arma de fuego contra Manzo durante la inauguración del Festival de Velas en pleno Centro Histórico de Uruapan. Una prueba de rodizonato de sodio confirmó que el joven disparó el arma, y peritajes toxicológicos revelaron que tenía adicción a metanfetamina, situación que fue también confirmada por su familia.
“La prueba de rodizonato de sodio resultó positiva, confirmándose la hipótesis de la autoría material, así como sus adicciones a la metanfetamina”, agregó el fiscal.
Además, la FGE reveló que en el crimen participaron al menos dos personas más y que existen vínculos con el crimen organizado. La investigación sigue en curso con apoyo de autoridades federales, incluida la Secretaría de Seguridad encabezada por Omar García Harfuch, y no se descartan nuevas detenciones.
“Seguiremos informando a la ciudadanía de los avances, manteniendo patente nuestro compromiso de que este hecho no quedará impune”, concluyó Torres Piña.
