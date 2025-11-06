Homicida de Carlos Manzo se ausentó de su casa una semana antes del crimen: FGE

“La prueba de rodizonato de sodio resultó positiva, confirmándose la hipótesis de la autoría material, así como sus adicciones a la metanfetamina”, agregó el fiscal.

Además, la FGE reveló que en el crimen participaron al menos dos personas más y que existen vínculos con el crimen organizado. La investigación sigue en curso con apoyo de autoridades federales, incluida la Secretaría de Seguridad encabezada por Omar García Harfuch, y no se descartan nuevas detenciones.

“Seguiremos informando a la ciudadanía de los avances, manteniendo patente nuestro compromiso de que este hecho no quedará impune”, concluyó Torres Piña.

rmr